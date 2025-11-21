Giornale di Brescia
Piano Usa, elezioni Ucraina entro 100 giorni dall'accordo

WASHINGTON, 20 NOV - Il piano di Donald Trump per la pace prevede che l'Ucraina tenga elezioni entro 100 giorni dall'accordo. Lo riferisce Axios che ha preso visione del piano in 28 punti. Secondo la bozza inoltre la centrale nucleare di Zaporizhzhia sarà avviata sotto la supervisione dell'Aiea e l'elettricità prodotta sarà distribuita equamente tra Russia e Ucraina.

WASHINGTON

