Piano sicurezza al rush finale per chiusura giubileo e festività

ROMA, 06 DIC - "Se l'8 dicembre del 2024 ha segnato l'inizio di un percorso proiettato all'avvio del Giubileo voluto da Papa Francesco, quest'anno, la stessa data, scandisce una rinnovata linfa per quell'eco-sistema giubilare che per mesi ha coinvolto i confini della Capitale con grandi eventi religiosi, ispirati ai valori della aggregazione all'insegna del cattolicesimo". Così il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha aperto ieri i lavori di un tavolo tecnico presso la sede di via San Vitale, alla vigilia dell' ultimo miglio del Giubileo 2025, che la Questura di Roma si prepara a gestire e che significherà non solo cerimonie di chiusura delle quattro Porte Sante, ma anche eventi connessi alle festività natalizie e di fine anno, e l'ultima tappa giubilare dedicata ai detenuti il 13 e 14 dicembre, con l'avvio del percorso affidato alla data simbolica dell'8 dicembre. In occasione delle celebrazioni della Immacolata Concezione, infatti, con gli appuntamenti tradizionali in piazza S. Pietro ed in piazza Mignanelli, il Sommo Pontefice, "aprirà le porte" di un viaggio ricco di valore per la chiesa cattolica. Finora, oltre 30.000 milioni di pellegrini - ha ricordato il Questore - hanno calcato le porte sante aperte presso le quattro basiliche giubilari. Oltre 3.000.000 sono i fedeli e visitatori che hanno preso parte agli eventi calendarizzati nel programma giubilare, tra cui si distingue l'appuntamento dedicato ai giovani a Tor Vergata, lo scorso agosto, con un pubblico di circa 1.000.000 di pellegrini. Si aggiungono gli ulteriori circa 3.000.000 di fedeli che hanno accompagnato Papa Francesco lungo il suo ultimo viaggio, salutando Papa Leone XIV fino alla cerimonia di intronizzazione ed alla presa in custodia del Giubileo Spes Non Confundit. Il ciclo di impegni si apre lunedì 8 dicembre, con il parziale re-styling del copione previsto per l'evento celebrativo della Immacolata Concezione, allorché il Sommo Pontefice, in occasione di questa edizione, raggiungerà piazza Mignanelli transitando lungo via Condotti per rivolgere un saluto ai fedeli. Seguirà la tradizionale cerimonia di accensione dell'albero di Natale in piazza del Popolo, a cura del Sindaco di Roma Capitale. Ci sarà una sicurezza ancora ispirata alla gentilezza ed all'accoglienza dei pellegrini e visitatori della città, coniugata con la massima severità tesa a garantire il rispetto delle leggi ed il contrasto di ogni forma di illegalità. Dal 6 dicembre è in corso inoltre l'evento Atreju presso i giardini di Castel Sant'Angelo, con la prevista partecipazione di numerosi esponenti istituzionali nazionali ed esteri, senza dimenticare la giornata di sciopero generale indetta dalla sigla sindacale CGIL il 12 dicembre. Attenzione anche per la festività ebraica della Chanukà, con l'allestimento del tradizionale candelabro in piazza Bologna e piazza Barberini ed i relativi eventi, con la partecipazione di figure istituzionali.