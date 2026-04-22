Pg Piemonte, 'a Ivrea atto gravissimo che dimostra vulnerabilità tribunale'

TORINO, 22 APR - Il lancio dell'ordigno ieri sera a Ivrea è "un atto gravissimo" ed è "la prova evidente della vulnerabilità del Tribunale e della Procura della Repubblica di Ivrea che patiscono il vizio originale dell'inadeguatezza totale delle strutture edilizie adibite". È quanto afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, in un comunicato stampa diffuso via ANSA. Il magistrato, che sottolinea come siano "in corso indagini che richiamano tutti alla riservatezza", afferma che dopo la riunione di stamani in prefettura a Torino "sono stati decisi i primi provvedimenti di carattere di somma urgenza" per innalzare il livello di sicurezza. Il procuratore generale del Piemonte e della Valle d'Aosta - è il testo della nota diffusa da Lucia Musti - preso atto dell'esplosione di un ordigno, con verosimile miccia a lenta combustione, avvenuta nella serata del 21 aprile 2026 nel cortile antistante la scala di accesso alla Procura della Repubblica di Ivrea, rende noto quanto segue. È stato indetto dal prefetto di Torino un Comitato ordine e sicurezza pubblica con la presenza del Procuratore generale Lucia Musti, della presidente del Tribunale di Ivrea Antonia Mussa, del procuratore della Repubblica di Ivrea Gabriella Viglione, oltre che il questore di Torino e i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, all'esito del quale sono stati decisi i primi provvedimenti di carattere di somma urgenza atti ad innalzare il livello di sicurezza degli Uffici Giudiziari di Ivrea. Sono inoltre in corso indagini che richiamano tutti alla riservatezza". "Si auspica l'attenzione del ministero della Giustizia - conclude il procuratote generale - affinché gli Uffici Giudiziari di Ivrea, che vedono la quasi totale presenza in servizio di magistrati di prima nomina, siano messi nelle condizioni di svolgere le funzioni giudiziarie con efficienza e in applicazione dei propri doveri d'ufficio".