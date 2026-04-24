Pg Nanni, studio carte Garlasco né veloce né facile

MILANO, 24 APR - Non sarà "né veloce né facile" lo studio degli atti che la Procura di Pavia dovrà trasmettere alla Procura generale di Milano alla quale spetta decidere sull'eventuale richiesta di revisione del processo a carico di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo precisa la Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, al termine dell'incontro di questa mattina con il Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, alla presenza dell'Avvocato generale milanese Lucilla Tontodonati. "Non possiamo fare alcuna altra dichiarazione, ai fini eventuali di una revisione, perché dobbiamo ovviamente prima studiare le carte", ribadisce la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, spiegando l'iter dell'eventuale richiesta di revisione che la Procura di Pavia dovrà istruire e proporre alla Procura Generale. Sarà poi quest'ultima, eventualmente, a presentare la richiesta alla Corte d'Appello di Brescia. "Riceveremo una prima informativa, valuteremo se chiedere ulteriori atti e nel caso dovremo studiare queste carte - sottolinea ancora la Pg Nanni -. Nel frattempo non possiamo fare alcuna dichiarazione. Non possiamo sbilanciarci in alcun modo; parlo sempre al plurale perché la materia della revisione è riservata all'avvocato generale e a me".