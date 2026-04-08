Pg, 'femminicidio di Giulia premeditato, appello bis per Impagnatiello'

ROMA, 08 APR - "Quello di Giulia Tramontano fu un agguato organizzato e premeditato". E' quanto sostiene, in sintesi, la Procura generale di Cassazione che ha chiesto un processo di appello bis per il riconoscimento della premeditazione, caduta in appello, per Alessandro Impagnatiello, l'ex barman che ammazzò con 37 coltellate la fidanzata incinta di sette mesi il 27 maggio 2023, facendo ritrovare il corpo dopo 4 giorni. L'imputato è stato condannato all'ergastolo nei primi due gradi di giudizio.