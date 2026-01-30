Pg Cassazione, scontro tra giudici e politica a livelli inaccettabili

ROMA, 30 GEN - "Lo scontro, perché come tale presentato agli occhi dei cittadini, tra giudici e politica ha raggiunto livelli inaccettabili per un Paese che si vuole tradizionalmente culla del liberalismo giuridico". Lo afferma il Procuratore generale della Cassazione Pietro Gaeta nella relazione in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario.