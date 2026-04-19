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Pezeshkian, 'Trump non ha il diritto di negarci i benefici del nucleare'

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TEHERAN, 19 APR - "Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran non dovrebbe usare il suo potere nucleare, ma non spiega di quale crimine si tratti. Qual è la sua posizione nel mondo per poter privare una nazione dei suoi diritti legali?". Ad affermarlo è il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian. "Secondo i principi umanitari, ognuno dovrebbe godere dei propri diritti legittimi e noi chiediamo che l'Iran venga trattato secondo giustizia nel sistema internazionale" aggiunge. "Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo e di affermare che l'Iran non può trarre beneficio dal suo diritto nucleare" le sue parole citate da Al-Jazeera. "La nostra posizione fondamentale - aggiunge - si basa sul mantenimento della pace, della stabilità e della sicurezza nella regione. Non cerchiamo di allargare il cerchio della guerra, non abbiamo iniziato guerre o conflitti e non abbiamo attaccato alcun Paese. Non abbiamo intenzione di attaccare alcun Paese e stiamo esercitando il nostro diritto legale e legittimo all'autodifesa".

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