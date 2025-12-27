Pezeshkian, 'siamo in guerra totale contro Usa, Israele ed Europa'

TEHERAN, 27 DIC - Stati Uniti, Israele ed Europa stanno conducendo una "guerra totale" contro l'Iran. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Massoud Pezeshkian in un'intervista pubblicata più di sei mesi dopo gli attacchi israeliani e americani sul territorio iraniano. "A mio parere, siamo in guerra totale contro Stati Uniti, Israele ed Europa; vogliono mettere in ginocchio il nostro Paese", ha dichiarato Pezeshkian al sito web ufficiale della Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Francia, Regno Unito e Germania hanno avviato il ripristino delle sanzioni Onu contro l'Iran a fine settembre in relazione al suo programma nucleare.