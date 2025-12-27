Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pezeshkian, 'siamo in guerra totale contro Usa, Israele ed Europa'

AA

TEHERAN, 27 DIC - Stati Uniti, Israele ed Europa stanno conducendo una "guerra totale" contro l'Iran. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Massoud Pezeshkian in un'intervista pubblicata più di sei mesi dopo gli attacchi israeliani e americani sul territorio iraniano. "A mio parere, siamo in guerra totale contro Stati Uniti, Israele ed Europa; vogliono mettere in ginocchio il nostro Paese", ha dichiarato Pezeshkian al sito web ufficiale della Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Francia, Regno Unito e Germania hanno avviato il ripristino delle sanzioni Onu contro l'Iran a fine settembre in relazione al suo programma nucleare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEHERAN

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario