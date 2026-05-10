Pezeshkian, non ci piegheremo mai al nemico, negoziare non significa arrendersi

TEHERAN, 10 MAG - "L'Iran non si piegherà mai al nemico": lo ha dichiarato il presidente Masoud Pezeshkian, sottolineando che "se parliamo di avviare colloqui, non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali". Secondo l'agenzia di stampa Irna, il presidente ha invitato il popolo all'unità di fronte alla "situazione e alle difficoltà attuali".