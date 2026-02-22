Pezeshkian, 'l'Iran è pronto per qualsiasi potenziale scenario'

ROMA, 22 FEB - "I recenti negoziati hanno comportato lo scambio di proposte concrete e hanno prodotto segnali incoraggianti". Lo ha affermato oggi il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un post su X. "Tuttavia, continuiamo a monitorare attentamente le azioni degli Stati Uniti e abbiamo preso tutti i preparativi necessari per qualsiasi potenziale scenario", ha aggiunto.