Pezeshkian, 'la guerra non sarebbe nell'interesse dell'Iran o degli Usa'

AA

TEHERAN, 31 GEN - Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha affermato questa sera che la guerra non sarebbe "nell'interesse né dell'Iran né degli Stati Uniti". "La Repubblica islamica dell'Iran non ha mai cercato e non cerca la guerra in nessuna circostanza, ed è profondamente convinta che la guerra non sarebbe nell'interesse né dell'Iran, né degli Stati Uniti, né della regione", ha dichiarato Pezeshkian durante una telefonata con il suo omologo egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, come riportato dalla presidenza iraniana.

Argomenti
TEHERAN

