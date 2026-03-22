Pezeshkian, 'Hormuz è aperto a tutti, tranne a chi viola il nostro territorio'

ROMA, 22 MAR - "L'illusione di cancellare l'Iran dalla mappa dimostra disperazione contro la volontà di una nazione che ha fatto la storia. Minacce e terrore non fanno altro che rafforzare la nostra unità". Lo ha affermato su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. "Lo Stretto di Hormuz è aperto a tutti, tranne a coloro che violano il nostro territorio - ha aggiunto -. Affrontiamo con fermezza le minacce deliranti sul campo di battaglia".