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Pezeshkian, 'Hormuz è aperto a tutti, tranne a chi viola il nostro territorio'

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ROMA, 22 MAR - "L'illusione di cancellare l'Iran dalla mappa dimostra disperazione contro la volontà di una nazione che ha fatto la storia. Minacce e terrore non fanno altro che rafforzare la nostra unità". Lo ha affermato su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. "Lo Stretto di Hormuz è aperto a tutti, tranne a coloro che violano il nostro territorio - ha aggiunto -. Affrontiamo con fermezza le minacce deliranti sul campo di battaglia".

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