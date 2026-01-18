Pezeshkian, 'attaccare Khamenei equivale a una guerra totale'

ROMA, 18 GEN - Tra i "principali fattori" delle "difficoltà e ristrettezze" patite dagli iraniani ci sono "l'antica ostilità e le sanzioni disumane del governo degli Stati Uniti e dei suoi alleati": così su X il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, secondo cui "un attacco alla Guida suprema del nostro Paese (Khamenei, ndr) equivale a una guerra totale contro il popolo iraniano". Ieri il presidente Donald Trump aveva dichiarato che in Iran era giunto il momento di "cambiare leadership".