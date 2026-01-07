Pezeshkian a polizia, 'non agite contro manifestanti pacifici'

TEHERAN, 07 GEN - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha invitato le forze di sicurezza a non intraprendere "alcuna azione" contro i manifestanti, distinguendoli chiaramente dai "rivoltosi". Lo riporta Mehr. "Pezeshkian ha ordinato che non vengano prese misure di sicurezza contro i manifestanti e coloro che partecipano alle manifestazioni", ha dichiarato il vicepresidente esecutivo Mohammad Jafar Ghaempanah dopo la riunione di gabinetto. "Coloro che portano armi da fuoco, coltelli e machete e attaccano stazioni di polizia e siti militari sono rivoltosi, e bisogna fare una distinzione tra manifestanti e rivoltosi", ha aggiunto.