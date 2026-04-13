Pezeshkian, 'a nome dell'Iran condanno l'insulto al Papa'

ROMA, 13 APR - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian condanna "l'insulto" rivolto a Papa Leone XIV "a nome della grande nazione dell'Iran". "Dichiaro che la profanazione di Gesù, il profeta di pace e fratellanza, non è accettabile per nessuna persona libera. Vi auguro gloria da parte di Allah", ha aggiunto il presidente su X in riferimento alle parole usata da Donald Trump contro il Papa.