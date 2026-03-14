Petroliera russa sempre in acque sar maltesi, si sposta a Sud

ROMA, 14 MAR - Oggi la Arctic Metagaz, petroliera russa danneggiata alla deriva da giorni nel Mediterraneo senza nessuno a bordo, si trova sempre in acque sar maltesi e si sta spostando in direzione Sud. E' ad una ventina di miglia dalle acque sar italiane - a quanto si apprende - e non risultano sversamenti in mare. Le previsioni meteo indicano che nelle prossime ore le correnti potrebbero spostarla ancora in direzione sud-sudest, allontanandola così ulterioramente dall'area di competenza italiana. La nave è sempre monitorata a distanza da un'unità militare italiana ed anche da remoto sui radar. Al momento non ci sono state risposte da parte delle autorità di Malta alla disponibilità di supporto offerta da Roma. Sul caso ieri si era svolto un vertice a Palazzo Chigi presieduto dalla premier Giorgia Meloni. La preoccupazione è per le consistenti quantità di gas, olio pesante e gasolio che la Arctic Metagaz trasporta.