Petro, 'i venezuelani e i latinoamericani scendano in piazza'

ROMA, 05 GEN - "Tutto il popolo venezuelano, colombiano e latinoamericano deve scendere in piazza. La sovranità nazionale è sovranità popolare". Così su X il presidente colombiano Gustavo Petro risponde alle minacce di da Donald Trump. Gustavo Petro, in una serie di post online nelle ultime ore, ha affermato che avrebbe "verificato se le parole di Trump in inglese si traducono come dice la stampa nazionale". Petro ha aggiunto che "risponderà loro una volta capito cosa significa realmente la minaccia illegittima di Trump".

