Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Petro consegnerà a Trump un cesto regalo dei contadini colombiani

AA

BOGOTA, 03 FEB - In occasione dell'incontro a Washington con Donald Trump , il presidente colombiano Gustavo Petro porterà con sé un cesto regalo contenente caffè pregiato e cioccolato da esportazione, prodotti da 18.000 famiglie di coltivatori di cacao e 2.300 famiglie di coltivatori di caffè che hanno aderito a programmi di sostituzione delle colture illecite: lo rende noto l'agenzia di notizie colombiana Red+ Noticias. Ogni prodotto include anche un biglietto personalizzato con un messaggio indirizzato a Trump, al vicepresidente J.D. Vance, al segretario di Stato, Marco Rubio, al capo dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles, e alla portavoce Karoline Leavitt. "Siamo famiglie di agricoltori colombiani. Per anni abbiamo coltivato coca perché non avevamo altra scelta per sostenere i nostri figli. Non è stata una scelta, è stata una necessità. Quando il governo colombiano, attraverso programmi volontari di sostituzione delle colture, ci ha offerto una reale opportunità per una vita migliore, abbiamo preso una decisione difficile e coraggiosa: abbiamo sradicato la coca dalla nostra terra e abbiamo iniziato a dedicarci a un lavoro onesto e a un futuro", si legge nei bigliettini scritti in spagnolo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOGOTA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario