Petro consegnerà a Trump un cesto regalo dei contadini colombiani

BOGOTA, 03 FEB - In occasione dell'incontro a Washington con Donald Trump , il presidente colombiano Gustavo Petro porterà con sé un cesto regalo contenente caffè pregiato e cioccolato da esportazione, prodotti da 18.000 famiglie di coltivatori di cacao e 2.300 famiglie di coltivatori di caffè che hanno aderito a programmi di sostituzione delle colture illecite: lo rende noto l'agenzia di notizie colombiana Red+ Noticias. Ogni prodotto include anche un biglietto personalizzato con un messaggio indirizzato a Trump, al vicepresidente J.D. Vance, al segretario di Stato, Marco Rubio, al capo dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles, e alla portavoce Karoline Leavitt. "Siamo famiglie di agricoltori colombiani. Per anni abbiamo coltivato coca perché non avevamo altra scelta per sostenere i nostri figli. Non è stata una scelta, è stata una necessità. Quando il governo colombiano, attraverso programmi volontari di sostituzione delle colture, ci ha offerto una reale opportunità per una vita migliore, abbiamo preso una decisione difficile e coraggiosa: abbiamo sradicato la coca dalla nostra terra e abbiamo iniziato a dedicarci a un lavoro onesto e a un futuro", si legge nei bigliettini scritti in spagnolo.