Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Petro annuncia un incontro con Trump il 3 febbraio negli Usa

AA

BOGOTA, 15 GEN - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha dichiarato che incontrerà Donald Trump negli Stati Uniti il ;;3 febbraio, confermando il disgelo nei rapporti tra i due. "Vedremo i risultati di questo incontro. È cruciale. La mia intenzione è che i colombiani, da ogni parte del Paese, non soffrano e possano vivere in pace", ha dichiarato Petro durante una riunione di gabinetto avvenuta la notte scorsa. Entrambi i presidenti hanno parlato telefonicamente la scorsa settimana. E Trump, dopo la chiamata, ha affermato che si stavano prendendo accordi per una visita di Petro alla Casa Bianca. Il viaggio arriva dopo un anno di aspri scambi tra i due leader, minacce di Washington di un'azione militare in Colombia e la cattura in Venezuela di Nicolás Maduro da parte Usa. Petro ha fortemente criticato le operazioni dell'amministrazione Trump nella regione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOGOTA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario