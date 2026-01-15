Petro annuncia un incontro con Trump il 3 febbraio negli Usa

BOGOTA, 15 GEN - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha dichiarato che incontrerà Donald Trump negli Stati Uniti il ;;3 febbraio, confermando il disgelo nei rapporti tra i due. "Vedremo i risultati di questo incontro. È cruciale. La mia intenzione è che i colombiani, da ogni parte del Paese, non soffrano e possano vivere in pace", ha dichiarato Petro durante una riunione di gabinetto avvenuta la notte scorsa. Entrambi i presidenti hanno parlato telefonicamente la scorsa settimana. E Trump, dopo la chiamata, ha affermato che si stavano prendendo accordi per una visita di Petro alla Casa Bianca. Il viaggio arriva dopo un anno di aspri scambi tra i due leader, minacce di Washington di un'azione militare in Colombia e la cattura in Venezuela di Nicolás Maduro da parte Usa. Petro ha fortemente criticato le operazioni dell'amministrazione Trump nella regione.