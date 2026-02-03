Petro a Washington per 'iniziare intense comunicazioni' con gli Usa

BOGOTA, 03 FEB - Il presidente colombiano Gustavo Petro è arrivato a Washington, dove oggi incontrerà il suo omologo americano Donald Trump, che lo riceverà alla Casa Bianca. Questo dopo un anno di attacchi verbali e tensioni che si sono allentate nelle ultime settimane. "Inizio la mia giornata di intensa comunicazione con il governo degli Stati Uniti, con l'incontro con il rappresentante commerciale degli Stati Uniti in Colombia, John McNamara", ha scritto il leader progressista su X, da dove ha anche indetto una marcia a Bogotà in concomitanza con l'incontro con il tycoon. Da parte sua, Trump ieri ha dichiarato che Petro è stato "molto gentile negli ultimi due mesi" e che con lui parlerà di droga, "perché enormi quantità di stupefacenti escono dal suo Paese". La Presidenza colombiana ha riferito che l'agenda di Petro negli Stati Uniti include attività politiche, accademiche e commerciali, nonché incontri con la comunità colombiana locale. Il presidente colombiano terrà una conferenza sui cambiamenti climatici alla Georgetown University e incontri con imprenditori del settore del cacao, incentrati su commercio, sostenibilità e promozione internazionale del prodotto.