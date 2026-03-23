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Petrelli, si è preferito parlare per slogan, senza affrontare cuore riforma

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ROMA, 23 MAR - "La contrapposizione polarizzata tra governo e opposizione è risultata una formula semplice e ha consentito di parlare alla pancia del proprio bacino elettorale, parlando con slogan senza affrontare il cuore della riforma. Ci siamo trovati davanti a questo muro". Lo ha detto Francesco Petrelli, presidente del Comitato Camere Penali per il Sì, commentando lo scrutinio del referendum nel corso di una conferenza stampa.

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