Paolo Petrecca si dimette dalla carica di direttore di Rai Sport

Lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina
Paolo Petrecca - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Paolo Petrecca - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La responsabilità della testata sportiva sarà affidata in via transitoria al giornalista e telecronista Marco Lollobrigida. Lo comunica una nota della Rai; la notizia è stata confermata anche da fonti interne all’azienda.

Il passo indietro arriva dopo le polemiche che hanno coinvolto il direttore nelle ultime settimane, in particolare per la telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi. Petrecca aveva scelto di condurre personalmente l’evento al posto del collega Auro Bulbarelli, che si era fatto da parte dopo aver anticipato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La gestione della diretta aveva suscitato critiche per errori nella telecronaca.

Le tensioni

La situazione aveva generato tensioni anche all’interno della redazione di Rai Sport, che si era detta pronta allo sciopero al termine dei Giochi. A sostegno della protesta era stato proclamato uno sciopero delle firme da parte delle giornaliste e dei giornalisti dei telegiornali e dei giornali radio.

Ulteriori contestazioni avevano riguardato le spese della direzione. Secondo indiscrezioni filtrate alla stampa dopo una riunione con il capo del personale, i costi sarebbero aumentati per effetto di assunzioni, promozioni, gratifiche e consulenze esterne.

Argomenti
Rai Sport
