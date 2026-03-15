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Peter Thiel a Roma, striscione al Colosseo 'benvenuto'

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ROMA, 15 MAR - "Vedo satana cadere come la folgore. Welcome Peter Thiel". E' la scritta presente su uno striscione esposto questa notte a poca distanza dal Colosseo e poi rimosso dagli agenti della Polizia di Stato. L'iniziativa è del sito Welcome to Favelas che ha pubblicato una foto sul suo profilo instagram. "In occasione della visita di Peter Thiel a Roma, insieme agli amici di @therightside.podcast abbiamo voluto omaggiarlo con uno striscione di benvenuto", si legge in un post pubblicato a corredo della foto.

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