Peter Thiel a Roma, striscione al Colosseo 'benvenuto'

ROMA, 15 MAR - "Vedo satana cadere come la folgore. Welcome Peter Thiel". E' la scritta presente su uno striscione esposto questa notte a poca distanza dal Colosseo e poi rimosso dagli agenti della Polizia di Stato. L'iniziativa è del sito Welcome to Favelas che ha pubblicato una foto sul suo profilo instagram. "In occasione della visita di Peter Thiel a Roma, insieme agli amici di @therightside.podcast abbiamo voluto omaggiarlo con uno striscione di benvenuto", si legge in un post pubblicato a corredo della foto.