Peter Magyar ha giurato, è il nuovo primo ministro ungherese

BRUXELLES, 09 MAG - Peter Magyar ha ottenuto la fiducia del Parlamento ungherese e ha giurato da nuovo primo ministro dell'Ungheria. Lo riportano i media internazionali e ungheresi. Finisce, dopo 16 anni, l'era di Viktor Orban. Il leader di Tisza ha quindi cominciato il suo primo discorso al Parlamento nelle vesti ufficiali di capo dell'esecutivo.