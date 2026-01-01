Petardo gli esplode in mano, amputate cinque dita a un ragazzo in Friuli

TRIESTE, 01 GEN - Un petardo gli è esploso in una mano mentre festeggiava il Capodanno e per questa ragione, soccorso dal personale medico sanitario, dopo vari tentativi, è stato necessario amputargli cinque dita della mano destra. La vittima è un ragazzo di 16 anni e l'incidente è avvenuto a Sedegliano (Udine) la notte scorsa, nei pressi del forte. Inizialmente si era diffusa la notizia di una ferita ma poi con il passare delle ore si sono appresi maggiori dettagli fino alla verità. Come riporta il sito del Messaggero Veneto, il ragazzo sarebbe una promessa del ciclismo e risiederebbe al confine tra le province di Pordenone e Venezia, ma era a Sedegliano per festeggiare con alcuni amici l'arrivo del nuovo anno. I medici dell'ospedale di Pordenone, struttura specializzata nella chirurgia della mano, dove il ragazzo è stato portato nella notte, hanno provato a salvargli l'arto ma le ferite erano troppo profonde. Secondo una ricostruzione, l'adolescente avrebbe afferrato il botto dopo averlo acceso una prima volta e lo avrebbe lanciato ma il petardo è probabilmente esploso prima del previsto e la deflagrazione gli ha causato le gravi ferite all'arto. Avvertito il 112, è subito giunto personale sanitario che ha medicato il ragazzo prima di trasferirlo all'ospedale di Pordenone. L'area è stata poi bonificata dagli artificieri per evitare altri eventuali incidenti. I carabinieri stanno conducendo le indagini.