Petardo contro Audero a Cremona, arrestato ultrà interista

MILANO, 03 FEB - E' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in ospedale, che era in possesso di un altro petardo che gli è esploso in mano. Il 19enne è stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita, su disposizione del pm di turno di Milano Francesco Cajani.

