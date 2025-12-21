Giornale di Brescia
Peskov, 'Putin pronto al dialogo con Macron'

ROMA, 21 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin è "pronto al dialogo" con il suo omologo francese Emmanuel Macron. Lo ha dichiarato nella notte il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, all'agenzia russa Ria Novosti. "Lui (Macron) ha detto di essere pronto a parlare con Putin. È probabilmente molto importante ricordare ciò che il presidente ha detto durante la sua conferenza stampa annuale di venerdì scorso: ha espresso la sua disponibilità a dialogare con Macron", ha spiegato Peskov. L'Eliseo, da parte sua, ha fatto sapere di considerare "benvenuto" il fatto che Putin sia pronto a parlare con Macron, affermando che deciderà "nei prossimi giorni" i termini nei quali ciò possa accadere.

