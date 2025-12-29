Peskov, 'd'accordo con Trump, colloqui in fase finale'

Giornale di Brescia
MOSCA, 29 DIC - Il Cremlino ha dichiarato di concordare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul fatto che i colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina siano nella fase finale. Alla domanda dei giornalisti se Mosca condivida la valutazione di Trump dopo i colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha risposto: "Certamente".

Argomenti
MOSCA

