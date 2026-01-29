Giornale di Brescia
Pescatore disperso nel Ferrarese, riprese le ricerche

BOLOGNA, 29 GEN - Sono riprese le ricerche per il pescatore 47enne di Gorino (Ferrara) disperso dalla notte tra martedì e mercoledì dopo essere uscito con la sua barca nella Sacca di Goro. La barca è stata trovata ieri pomeriggio, rovesciata. Le operazioni sono coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Ravenna. Operano anche sommozzatori dei vigili del fuoco.

Argomenti
BOLOGNA

