Pescatore di 57 anni disperso nella Laguna di Venezia

VENEZIA, 18 DIC - Un pescatore di 57 anni è disperso nella laguna di Venezia, nella zona del Mose, sotto punta Sabbioni. Le ricerche sono in corso dalle 8:35 di stamattina: l'allarme è scattato dopo la segnalazione del figlio, che non ha visto rientrare il padre e ha successivamente individuato in acqua il barchino di circa cinque metri ribaltato. Il coordinamento delle operazioni di soccorso è affidato alla Capitaneria di Porto. Sul posto operano diverse squadre dei Vigili del fuoco, con l'impiego di due autopompe lagunari, dei sommozzatori del nucleo regionale e del nucleo portuale con una motobarca. A supporto dall'alto sono impiegati i droni del nucleo regionale Sapr. È inoltre in arrivo la motobarca Hydra del Comando di Padova, dotata di ecoscandaglio. Presente sul posto anche una motobarca dei carabinieri. Al momento le ricerche non hanno dato esito positivo.