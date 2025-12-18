Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pescatore di 57 anni disperso nella Laguna di Venezia

AA

VENEZIA, 18 DIC - Un pescatore di 57 anni è disperso nella laguna di Venezia, nella zona del Mose, sotto punta Sabbioni. Le ricerche sono in corso dalle 8:35 di stamattina: l'allarme è scattato dopo la segnalazione del figlio, che non ha visto rientrare il padre e ha successivamente individuato in acqua il barchino di circa cinque metri ribaltato. Il coordinamento delle operazioni di soccorso è affidato alla Capitaneria di Porto. Sul posto operano diverse squadre dei Vigili del fuoco, con l'impiego di due autopompe lagunari, dei sommozzatori del nucleo regionale e del nucleo portuale con una motobarca. A supporto dall'alto sono impiegati i droni del nucleo regionale Sapr. È inoltre in arrivo la motobarca Hydra del Comando di Padova, dotata di ecoscandaglio. Presente sul posto anche una motobarca dei carabinieri. Al momento le ricerche non hanno dato esito positivo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VENEZIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario