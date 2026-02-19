Perù, ballottaggio in Parlamento per la presidenza ad interim

LIMA, 18 FEB - Il Parlamento del Perù andrà al ballottaggio per l'elezione del presidente della Repubblica ad interim, chiamato a guidare il Paese andino fino all'insediamento del nuovo capo dello Stato, previsto per il 28 luglio, al termine delle elezioni generali del 12 aprile. Al primo turno nessun candidato ha infatti raggiunto la maggioranza richiesta di 59 voti, rendendo necessaria una seconda votazione. A contendersi la carica saranno María del Carmen Alva e José María Balcázar, risultati i due più votati. Alva, esponente del partito di centrodestra Acción Popular, è già stata presidente del Parlamento tra il 2021 e il 2022 e punta sulla propria esperienza istituzionale. Balcázar, del movimento di sinistra Perú Libre, è un avvocato ed ex magistrato, vicino alla tradizione marxista-leninista del suo partito. Nel dettaglio, il primo scrutinio ha assegnato a Balcázar 46 voti e ad Alva 43. Più distaccati Héctor Acuña, con 13 voti, e Reymundo, con 7. Si sono registrate inoltre una scheda bianca e sette voti nulli. La nuova votazione è attesa a breve, rendono noto i media locali, determinerà il nome del presidente ad interim del Perù e segnerà un passaggio chiave per la continuità istituzionale del Paese.