Perturbazione porta neve a bassa quota in Piemonte e in Liguria

ROMA, 02 FEB - Dalla serata di oggi una nuova perturbazione atlantica, alimentata da correnti umide e instabili, interesserà il Mediterraneo occidentale e sarà responsabile del peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Nord-Ovest dell'Italia, in estensione domani al resto del Centro-Nord, con nevicate sui settori alpini e prealpini e fino a bassa quota sul Piemonte meridionale e sull'entroterra ligure. Lo prevede un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dalla serata di oggi precipitazioni a carattere nevoso, fino a quote di pianura sul Piemonte meridionale e fino a quote di 200-400 metri sull'entroterra della Liguria di centro-ponente. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su alcuni settori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

