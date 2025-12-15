Perturbazione in arrivo, temporali sulle isole e neve al Nord

ROMA, 15 DIC - Dal tardo pomeriggio di oggi una perturbazione porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Paese. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali. Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui versanti meridionali e settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, dalle prime ore di domani si prevedono nevicate al di sopra dei 400-600 metri su Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente, con quota neve in rialzo al di sopra dei 1.000-1.200 metri nella seconda parte della giornata, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su gran parte di Sicilia e Sardegna e su parte di Calabria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte.