Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Perturbazione in arrivo, temporali sulle isole e neve al Nord

AA

ROMA, 15 DIC - Dal tardo pomeriggio di oggi una perturbazione porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Paese. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali. Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui versanti meridionali e settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, dalle prime ore di domani si prevedono nevicate al di sopra dei 400-600 metri su Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente, con quota neve in rialzo al di sopra dei 1.000-1.200 metri nella seconda parte della giornata, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su gran parte di Sicilia e Sardegna e su parte di Calabria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario