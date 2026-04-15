Personal trainer ucciso, in un video uomo in bici nel luogo del delitto

FOGGIA, 15 APR - Si starebbero concentrando - a quanto è dato sapere - sulla figura di un uomo, con il capo coperto da un cappuccio, che in sella ad una bicicletta si allontana dal luogo del delitto, le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Foggia, sull'omicidio di Annibale Carta, detto Dino, il personal trainer incensurato di 42 anni ucciso lunedì sera a Foggia. La vittima è stata raggiunta alle spalle e ferito a morte con quattro colpi di pistola di piccolo calibro esplosi da distanza ravvicinata, mentre portava a passeggio il suo cane a poca distanza dalla sua abitazione in via Caracciolo, a due passi dallo stadio comunale. La figura maschile a bordo della bicicletta, stando a quanto si apprende, sarebbe stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza della zona in cui è avvenuto il delitto. C'è massimo riserbo da parte di Procura ed investigatori, che non lasciano trapelare alcun particolare. L'inchiesta sta approfondendo la vita professionale e privata dell'uomo, da tutti descritto come "una persona perbene, un ottimo padre di famiglia, un grande lavoratore e soprattutto un uomo dedito al mondo del volontariato, fortemente devoto di Padre Pio". Nell'ambito delle indagini sono già stati ascoltati amici, familiari e conoscenti della vittima.