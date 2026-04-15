Personal trainer ucciso a Foggia, pm 'sospetti si addensano su uomo in bici'

FOGGIA, 15 APR - "E' un elemento su cui si stanno addensando i sospetti, ma siamo nella fase iniziale. Potrebbe essere un'ipotesi qualificata ma ha bisogno dei tempi tecnici di verifica". Lo ha detto all'ANSA il procuratore della Repubblica di Foggia, Enrico Infante, parlando delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza nelle quali si vede un uomo, con il capo coperto da un cappuccio, passare in bicicletta lungo via Caracciolo, luogo del delitto, prima dell'omicidio del personal trainer Dino Carta, di 42 anni, compiuto la sera del 13 aprile. "E' un lavoro complesso, che bisognerà valutare tecnicamente". E sull'audio trasmesso dalla trasmissione 'Ore 14' in cui si sentono quattro spari e voci che si sovrappongo, in parte incomprensibili, il procuratore invita alla cautela sottolineando che "c'è necessità di una perizia fonica, che permetta di comparare le voci ad un audio della vittima. Sono accertamenti che richiedono tempi e modalità che non sono quelli dell'opinione pubblica e dei mezzi di informazione di cui comprendo le preoccupazioni di ottenere risposte in tempi rapidi. L'impegno è massimo e stiamo lavorando per fornire risposte".