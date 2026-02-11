Persistono le piogge intense e venti di burrasca fino a venerdì

ROMA, 11 FEB - Persiste il maltempo sull'Italia con piogge anche intense e venti di burrasca. Nel fine settimana, poi, è in arrivo una nuova perturbazione associata a un forte calo termico che trasformerà le precipitazioni in nevicate fino a basse quote. A confermare il quadro meteorologico Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - Calabria e Sicilia saranno i settori a rischio più marcato. Sono previste raffiche di vento molto forti e locali grandinate. Le piogge saranno diffuse su tutta la fascia tirrenica mentre nevicherà copiosamente sulla Valle d'Aosta". Domani avremo ancora nevicate diffuse sulle Alpi di confine, eccezionali in Valle d'Aosta, piogge su tutto il Centro-Sud e tanto vento con raffiche di burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria. Rischio mareggiate per le coste esposte dei settori ovest di Sardegna, Sicilia e Calabria. Venerdì il cielo sarà più tranquillo, ma il vento sarà ancora impetuoso sulle stesse zone. Nel weekend fredde correnti da nord sostituiranno il mite ed umido flusso atlantico portando, oltre al maltempo, un brusco calo delle temperature. Nevicherà non solo sulle Alpi ma anche a bassa quota sulle regioni adriatiche. Nel dettaglio - Mercoledì 11. Al Nord: nevicate moderate/forti in Valle d'Aosta (oltre i 900 metri), piovaschi mattutini altrove. Al Centro: rovesci su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: forte maltempo su Campania, Basilicata e Calabria con rischio nubifragi; burrasca di vento in Sardegna. - Giovedì 12. Al Nord: neve intensa sui confini alpini occidentali. Al Centro: piovaschi in Toscana, maltempo sul Lazio, tanto vento. Al Sud: maltempo diffuso sulla fascia tirrenica, venti burrascosi su Isole Maggiori e Calabria. - Venerdì 13. Al Nord: soleggiato, ma ventoso. Al Centro: variabilità, venti forti. Al Sud: tregua delle piogge, ma insistono venti impetuosi. - Tendenza: weekend con nuova perturbazione, sabato maltempo e calo termico, domenica neve a bassa quota al Centro-Sud sul versante adriatico.