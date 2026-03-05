Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Persiste l'alta pressione sull'Italia, previsto bel tempo fino a metà mese

AA

ROMA, 05 MAR - Persiste ed è stabile l'alta pressione sull'Italia, tanto che è previsto bel tempo con temperature primaverili fino a metà mese. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it sottolineando che non mancheranno "isolati piovaschi pomeridiani" tipici di questo periodo. "Al Nord, sul medio-alto Adriatico, e in particolare sulla Pianura Padana orientale - afferma - è prevista nebbia notturna e durante le prime ore del mattino. Questa, sollevandosi durante il giorno, si dissolverà o resterà intrappolata creando nubi basse e grigie. Nelle ore centrali, invece, non si escludono i primi temporali di calore specie nel weekend". Da domani, un vortice si avvicinerà all'Italia portando piogge e locali rovesci sulle Isole Maggiori. Questo quadro meteorologico perdurerà, a carattere sparso, durante il weekend. Secondo i modelli a lunga scadenza generati dall'intelligenza artificiale prima del 18 marzo non sono previste perturbazioni atlantiche in avvicinamento. Nel dettaglio: - Giovedì 5. Al Nord: locali nebbie mattutine in Val Padana, soleggiato altrove. Al Centro: nubi sparse con locali coperture. Al Sud: nubi in aumento in Sardegna e Sicilia, bel tempo e clima primaverile altrove. - Venerdì 6. Al Nord: tra nebbie, schiarite e clima piacevole. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: maltempo a tratti intenso su Sardegna e Sicilia, sereno o velato altrove. - Sabato 7. Al Nord: soleggiato. Al Centro: nubi irregolari. Al Sud: piogge sparse in Sardegna e localmente in Calabria; clima mite. - Tendenza: domenica con instabilità pomeridiana sugli Appennini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario