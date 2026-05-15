ROMA, 15 MAG - Persiste il maltempo localizzato con un calo delle temperature fino a 8 gradi sotto la media e fiocchi di neve sull'arco Alpino fino ai 1500 metri di quota. Sono queste in estrema sintesi le previsioni annunciate da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Sulle Dolomiti - afferma - si prevedono addirittura 20-30 cm di neve fresca in alta quota". Oggi le temperature massime scenderanno fino a 13-15°C anche al Centro mentre il vento soffierà teso da occidente. Domani è previsto ancora maltempo diffuso su quasi tutta l'Italia e le temperature registreranno un ulteriore leggerissimo calo. I fenomeni più intensi si concentreranno dapprima verso il Nord-Est e le regioni centrali per poi scivolare progressivamente verso il Sud. Per il bel tempo bisognerà attendere domenica 17 maggio con cieli che torneranno sereni su tutta la Penisola anche se con valori all'alba intorno ai 2°C a Bolzano e Aosta e 5-6°C a Perugia e Arezzo. La settimana prossima inizierà comunque con il sole. Nel dettaglio: - Venerdì 15. Al Nord: da instabile a perturbato, fresco. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci o temporali in Campania. - Sabato 16. Al Nord: instabile al Nordest, meglio altrove. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci o temporali. - Domenica 17. Al Nord: migliora con sole. Al Centro: soleggiato. Al Sud: migliora con sole. Tendenza: arriva l'anticiclone la prossima settimana.