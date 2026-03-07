Giornale di Brescia
Perseguitava la ex da 2 anni controllandola anche con un drone

MOGGIO UDINESE, 07 MAR - Per circa due anni avrebbe perseguitato l'ex fidanzata, utilizzando persino un drone per controllarne gli spostamenti. Per questo nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno eseguito nei confronti di un uomo, di 31 anni, residente in Alto Friuli, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e l'obbligo di presentazione giornaliero, disposti dal Tribunale di Udine con l'accusa di atti persecutori commessi tra il 2023 e il 2025. Le indagini sono state avviate nell'ottobre 2025 dopo la querela presentata dalla donna, che continuava a ricevere dall'ex insistenti richieste di tornare insieme, oltre a regali e messaggi non graditi. A far scattare l'allarme era stata anche la presenza ricorrente di un drone che sorvolava i luoghi da lei frequentati. Gli accertamenti hanno permesso ai militari di individuare e sequestrare il velivolo. Dall'analisi della memoria sono emersi numerosi sorvoli e fotografie scattate all'insaputa della vittima, alcune delle quali sarebbero state condivise dall'indagato con amici e conoscenti. I militari hanno anche sequestrato due telefoni cellulari, ora al vaglio degli investigatori.

MOGGIO UDINESE

