Perseguita il compagno della ex, brucia 7 auto e due case

MATINO, 14 SET - Perseguita il compagno dell'ex convivente e per vendetta incendia sette auto e due abitazioni. E' accaduto a Matino, in provincia di Lecce, dove i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dei luoghi frequentati da quest'ultima, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di un 37enne. All'uomo è stato applicato il codice rosso. Le indagini hanno fatto luce su quanto accaduto la notte tra il 27 ed il 28 dicembre di due anni fa a Matino quando un incendio in pieno centro aveva coinvolto sette autovetture e due abitazioni. La donna aveva troncato la relazione con il compagno violento e si era trasferita dai genitori, ma l'uomo, una volta appreso che la sua ex aveva allacciato un'altra relazione sentimentale, aveva iniziato a pedinarla, minacciandola e arrivando a dare alle fiamme in meno di un'ora sette auto e due abitazioni, tutti obiettivi riconducibili alla donna e al suo nuovo compagno. Quest'ultimo, inoltre, nel giugno scorso, mentre si trovava alla guida della propria auto, aveva subito un tentativo di speronamento dal presunto stalker. Gli indizi di colpevolezza raccolti hanno consentito al pubblico ministero di chiedere e ottenere dal gip un divieto di avvicinamento e di comunicazione a tutela dell'uomo vittima degli atti persecutori. Denunciati anche due presunti complici che, come emerge dai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, avrebbero aiutato il 37enne ad appiccare il fuoco.