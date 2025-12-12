Perse il braccio dopo essere stato investito dal tram a Torino, ora fa causa al Comune

TORINO, 12 DIC - Ha perso un braccio dopo essere stato investito da un tram a Torino e oggi al posto dell'arto ha una protesi. È la storia di Hamid Abdallah, di 42 anni, riportata sulle pagine locali del quotidiano La Stampa. Abdallah, residente nel capoluogo piemontese da oltre dieci anni, la sera del 14 settembre 2024 aspettava il tram numero 16 in corso San Maurizio, all'altezza di via Montebello. L'incidente si era verificato alle 21.50. In quel frangente - viene ricostruito nell'atto di citazione nei confronti del Comune di Torino e di Gtt, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale - si trovava su una banchina poco illuminata, coperta in parte da un cespuglio, alto oltre un metro, che potrebbe aver ostruito la visuale al tranviere. Il danno subito è quantificato in 815mila euro e l'udienza della causa civile è già fissata. Sul fronte penale, l'inchiesta a carico dell'autista era stata archiviata. "Lo scrivente - aveva messo nero su bianco il consulente tecnico della procura - non è in grado di stabilire con certezza se Hamid avesse urtato il tram a causa di una precedente perdita di equilibrio e la conseguente caduta a terra verso il mezzo pubblico oppure se fosse stato piegato in avanti per raccogliere uno o più oggetti che gli erano caduti. In ogni caso è altamente probabile che il contatto fosse avvenuto all'altezza di un cespuglio erboso ubicato all'inizio della banchina rialzata adibita a fermata".