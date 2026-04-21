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Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti Carc

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NAPOLI, 21 APR - Su disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone residenti a Napoli e una a Firenze. Gli accertamenti riguardano, tra gli altri, 3 componenti della direzione del Partito dei Carc (Paolo Babini, Igor Papaleo, Marco Coppola) e un minorenne a cui gli inquirenti contestano di fare parte di un'associazione finalizzata alla commissione di atti di violenza di carattere terroristico ispirata alle Brigate Rosse e alle Nuove Brigate Rosse. Contestata anche l' aggravante di avere indotto un minorenne a commettere quella tipologia di reato.

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