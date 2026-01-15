Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Perquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy

AA

ROMA, 15 GEN - Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell'ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'autorità. Peculato e corruzione i reati ipotizzati. Il fascicolo è coordinato dall'aggiunto Giuseppe De Falco. Gli altri indagati oltre Stanzione sono Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Tutti componenti del collegio del Garante. Nel corso dell'attività della Gdf sono stati acquisiti cellulari e computer. L'indagine nasce dopo servizi di Report relativi alla spese e ad alcune procedure di sanzioni risultate opache.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario