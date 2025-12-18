Perquisizioni Askatasuna, vigili del fuoco e tecnici sul posto

TORINO, 18 DIC - Vigili del fuoco e tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza la palazzina di Torino sede del centro sociale Askatasuna. Sono state portate via bombole del gas e altro materiale. Avviene dopo che dall'alba sono iniziate perquisizioni da parte delle forze dell'ordine nella palazzina, oggetto al piano terra di un patto di collaborazione su beni comuni, ma inagibile per il resto della struttura. Patto dichiarato oggi cessato dal sindaco, Stefano Lo Russo, dopo che la polizia ha trovato sei persone al terzo e ultimo piano.