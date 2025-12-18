Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Perquisizioni Askatasuna, vigili del fuoco e tecnici sul posto

AA

TORINO, 18 DIC - Vigili del fuoco e tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza la palazzina di Torino sede del centro sociale Askatasuna. Sono state portate via bombole del gas e altro materiale. Avviene dopo che dall'alba sono iniziate perquisizioni da parte delle forze dell'ordine nella palazzina, oggetto al piano terra di un patto di collaborazione su beni comuni, ma inagibile per il resto della struttura. Patto dichiarato oggi cessato dal sindaco, Stefano Lo Russo, dopo che la polizia ha trovato sei persone al terzo e ultimo piano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario