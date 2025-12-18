Perquisizioni Askatasuna, viabilità bloccata davanti al centro sociale

TORINO, 18 DIC - La viabilità in corso Regina a Torino, davanti al centro sociale Askatasuna, è bloccata, dal momento che sono in corso perquisizioni, collegate all'inchiesta sugli assalti al quotidiano La Stampa, alle Ogr e a Leonardo, avvenuti nel corso di manifestazioni pro-Palestina nei mesi scorsi. Sul posto c'è un ingente dispiegamento di forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza e la polizia municipale ha chiuso il tratto del corso davanti alla palazzina. Anche il percorso di una linea di tram in quel tratto è stato interrotto e Gtt ha messo in campo bus sostitutivi. Il centro sociale è oggetto dalla primavera 2025 di un patto di collaborazione tra il Comune e un comitato di garanti per la gestione delle attività di una parte dello stabile, il piano terra.