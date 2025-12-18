Giornale di Brescia
Perquisizioni Askatasuna: militanti, 'potrebbe esserci lo sgombero'

TORINO, 18 DIC - "Potrebbe essere possibile lo sgombero". A scriverlo sui social, a proposito del centro sociale Askatasuna di Torino, sono degli attivisti, mentre è in corso una perquisizione da parte delle forze dell'ordine. Al momento dell'arrivo, oggi all'alba, la Digos ha trovato all'interno sei attivisti, tra il quinto e il sesto piano dello stabile. Una circostanza che potrebbe contrastare con il patto di collaborazione siglato tra Comune e comitato di garanzia, per la gestione delle attività del solo piano terra. L'operazione di polizia, carabinieri e guardia di finanza è ancora in corso, mentre continuano ad arrivare sul posto attivisti.

