Perquisizioni Askatasuna: a Torino chiuse due scuole nelle vicinanze

TORINO, 18 DIC - Vicino al centro sociale Askatasuna di Torino sono state chiuse due scuole, una primaria e una dell'infanzia, mentre le forze dell'ordine sono impegnate da stamattina all'alba in un'attività di polizia giudiziaria. Una trentina di attivisti è in presidio dalla parte opposta di corso Regina Margherita, dove si trova il centro occupato dal 1996, mentre la polizia sta effettuando delle perquisizioni e carabinieri e guardia di finanza sono sul posto per contribuire alla garanzia dell'ordine pubblico.

