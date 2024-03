Perquisiti uffici e abitazione sindaco Festa di Avellino

AVELLINO, 06 MAR - Perquisiti e acquisiti documenti presso gli uffici e la residenza privata del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nell'ambito delle indagini avviate dalla Procura avellinese su affidamenti di eventi e lavori pubblici da parte dell'amministrazione comunale. I carabinieri del Nucleo operativo del Comando provinciale, su mandato del Pm Vincenzo Toscano, della tarda serata di ieri, e per molte ore, si sono divisi tra gli uffici in Municipio del sindaco, la sua abitazione e quelle di altre due persone per acquisire atti e documenti che farebbero riferimento ai contratti di sponsorizzazione della DelFes, società di basket militante nel campionato di Serie B, di cui Festa è stato socio fino a novembre dello scorso anno. A dare notizie delle perquisizioni è stato, stamattina, l'ufficio stampa del sindaco. Nel comunicato viene ribadita "la legittimità dell'attività investigativa, insieme al più profondo sconcerto per gli addebiti che hanno motivato il decreto di perquisizione". La stessa nota sottolinea che "Gianluca Festa per anni ha sostenuto la società di basket anche con proprie risorse economiche senza trarre alcun utile". Nella tarda mattinata Festa ha convocato una conferenza stampa.