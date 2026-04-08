Periti di parte, 'traumi nei bimbi del bosco, urgente riunire la famiglia'

PESCARA, 08 APR - "L'acclarata assenza di condotte pregiudizievoli in capo alla madre (abusi o maltrattamenti), la documentata persistenza degli effetti traumatici derivanti dalla separazione dei minori dalle figure genitoriali, nonché le constatate difficoltà degli incontri da remoto ed in presenza, rendono urgente ed improcrastinabile il tempestivo ripristino del nucleo familiare, quale misura necessaria e prioritaria ai fini della tutela della loro salute psicologica". Queste le parole dei periti di parte della 'famiglia del bosco', Tonino Cantelmi e Martina Aiello, nella relazione depositata al Tribunale dei minorenni dell'Aquila il 3 aprile scorso nella quale evidenziano che "il protrarsi dell'attuale assetto relazionale e operativo, privo delle necessarie misure di accompagnamento e di tutela, mantiene la risposta traumatica nei minori e configura un fattore di rischio clinicamente rilevante per l'insorgenza di ulteriori e documentabili danni alla salute mentale dei bimbi".