Periti di parte, 'bimbi del bosco' in sofferenza psicologica

VASTO, 15 APR - Una "condizione di sofferenza psicologica significativa e progressiva dei minori, direttamente correlata allo sradicamento subito ed alla persistente discontinuità nei loro riferimenti affettivi, educativi, identitari ed organizzativi". Questo il parere dei periti di parte, gli psicologi Tonino Cantelmi e Martina Aiello, nella nuova relazione consegnata al tribunale dei minorenni dell'Aquila sui 'bambini del bosco'. "I segnali di disgregazione emotiva, di disorientamento e di perdita di stabilità osservati - scrivono nelle nove pagine della relazione - non possono essere considerati transitori né adattivi ma configurano un rischio concreto di cristallizzazione del disagio e di compromissione delle traiettorie evolutive. Il protrarsi dell'attuale assetto rischia, infatti, di trasformare uno stato di sofferenza reattiva in una condizione strutturata con possibili esiti duraturi sul piano dell'organizzazione emotiva e della costruzione dell'identità personale". Per questo gli psicologi tornano a ribadire "la necessità e l'urgenza di procedere al ripristino del nucleo familiare di origine al fine di ricostruire il vissuto identitario, di interrompere il processo di disgregazione dei riferimenti fondamentali dei minori, nonché di prevenire l'evoluzione del disagio in forme più gravi e strutturate".